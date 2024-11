Ministra diz que falta inspecionar apenas uma prisão na auditoria em curso

LUSA: ANDRÉ KOSTERS

Rita Júdice revelou que falta inspecionar apenas uma prisão, a propósito da auditoria que foi pedida depois da fuga de cinco reclusos da prisão de Vale de Judeus.



Entre outras novidades na Justiça, a ministra promete medidas concretas depois de conhecer as conclusões da inspeção à segurança das cadeias.



Reportagem de Inês Ameixa.



Nesta audição, a ministra da Justiça anunciou também que vão ser criados dois novos gabinetes de apoio à vítima, um no Seixal e outro no Grande Porto.



A ministra admitiu avançar com inibidores de sinais nas prisões para bloquear a rede móvel dentro das cadeias.



Rita Júdice foi ouvida esta tarde e noite a propósito da discussão do Orçamento do Estado para o próximo ano - a verba da Justiça totaliza perto de 2 mil milhões de euros.