Ministro considera inaceitável tratar imigrantes da CPLP como pessoas de segunda

"Não é aceitável (...) batermos com a mão no peito a dizer que acreditamos no acordo de mobilidade da CPLP e vivermos em paz com a ideia de que os cidadãos que venham a abrigo desse regime são na verdade pessoas tratadas como de segunda", afirmou o governante, que na segunda-feira apresentou o Plano de Ação para as Migrações.







Uma vez que estão confinadas ao território nacional e não beneficiam dos mesmos direitos de circulação do espaço Schengen que outros residentes. "Em vez de terem uma identificação - modelo uniforme Schengen - têm um "papelete" com um QR Code", salientou.





O ministro da Presidência defendeu que honrar o acordo sobre mobilidade da CPLP significa resolver os problemas de execução e garantiu que as novas regras vão acabar com situações de indignidade.







Declarações de Leitão Amaro esta tarde em Lisboa numa conferência sobre o tema das migrações, onde sublinhou a importância de a migração ter regras para evitar que os migrantes caiam nas mãos de redes criminosas.