Ministro garante que revisão da disciplina da Cidadania vai assentar em estudos

No debate sobre Educação que decorreu no Parlamento, o ministro foi questionado sobre a polémica em torno do anúncio do Governo: de querer “libertar a cadeia de amarras ideológicas”.

Fernando Alexandre promete ouvir e avaliar, antes de avançar com uma revisão.

Na intervenção inicial que fez no Parlamento, Fernando Alexandre saiu em defesa das medidas adotadas pelo Governo para diminuir o número de alunos sem aulas - nomeadamente o concurso extraordinário aberto para preencher vagas nas escolas com maior carência de professores.O ministro diz que o número de candidatos mais do que duplicou, em relação às 2.500 vagas que estavam por preencher.Fernando Alexandre diz que há ainda um longo caminho a percorrer, mas que os dados mostram que as medidas adotadas estão a contribuir para diminuir o número de alunos.