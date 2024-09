Novo PGR. Marcelo quer abordar assunto com Montenegro na próxima semana

Ainda antes de ouvir os partidos políticos, o presidente da República quer ter fechado um outro dossier: a nomeação do novo procurador geral da República. De acordo com o jornal Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa quer colocar o assunto na agenda da reunião da próxima semana com o primeiro-ministro.

A nomeação é feita pelo presidente da República sob proposta do chefe do Executivo.



Na quinta-feira, à margem da Festa do Livro, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou o que chamou de "incumbências" que tem em mãos, antes do partidos serem chamados a Belém no âmbito do Orçamento do Estado para 2025.