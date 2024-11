Nuno Melo manifesta "total solidariedade" com as ministras da Saúde e da Administração Interna e diz que o governo está coeso.

O ministro da Defesa, que é também presidente do CDS-PP, esteve no aniversário da Juventude Popular, onde marcaram presença ex-líderes do partido.



Nuno Melo sublinha que o objetivo do partido é, pelo menos, manter a representação autárquica e admite que o CDS pode avançar sozinho em algumas câmaras.



O governante sublinha que o executivo enfrenta tempos difíceis e que só Luís Montenegro pode avaliar a confiança nos vários ministros.