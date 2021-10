OE2022. Assembleia da República inicia debate orçamental

O Parlamento começa esta terça-feira a debater o Orçamento do Estado para 2022 sob o espectro de uma eventual crise política e eleições legislativas antecipadas. Na totalidade, o debate irá prolongar-se por dois dias e mais de dez horas de discussão. A votação na generalidade acontece na quarta-feira.

15h08 – OE2022 visa “apoiar o crescimento e a recuperação económica do país”



Na Assembleia da República, António Costa começou por dizer que, ao “apreciar uma proposta de Orçamento de Estado”, há duas questões que se impõem: “saber se tem as prioridades certas, face às dificuldades do país e dos portugueses”; e “saber se a proposta é coerente com a visão estratégica que temos para Portugal”.



A principal prioridade desta proposta de Orçamento do Estado é, segundo o primeiro-ministro, “apoiar o crescimento e a recuperação económica do país através do investimento e do rendimento das famílias”. Nesse sentido, o Governo considera que esta é “uma proposta amiga do investimento e das empresas”.



Além disso, o investimento público deve crescer, salientou Costa, cerca de 30 por cento, sobretudo na área dos Transportes, Educação, Saúde, Defesa e Segurança.



“O incentivo ao investimento é robustecido”, também frisou Costa, pelos apoios no contexto do PPR, que têm como objetivo apoiar “investimentos empresariais de futuro, inovadores, industriais, verdes e digitais” – nos quais se incluem 182 milhões de euros para apoiar a descarbonização da indústria, 184 milhões de euros para a transição digital das empresas e 112 milhões de euros no contexto das agendas mobilizadoras.







15h00 - Rui Rio: “É melhor não haver orçamento do que haver este orçamento”



À entrada para o debate do Orçamento do Estado, que já decorre na Assembleia da República, Rui Rio disse que “para o país, é melhor não haver orçamento do que haver este orçamento”.



“Para nós, é precisamente o contrário do que o país precisa. Se orçamento é mau, ainda pior ficava”, reiterou.



14h45 - Esquerda sem sinais de aproximação





Faltam apenas alguns minutos para o início do debate e os sinais são de discórdia na esquerda parlamentar. Ainda durante a manhã, Catarina Martins afirmou que o Governo está a ser irresponsável e que talvez queira uma crise política. A coordenadora do Bloco de Esquerda referiu ainda que o Executivo não está a fazer nada para evitar este cenário.













Crise política à vista?





A discussão inicia-se às 15h00, com a apreciação da proposta orçamental apresentada pelo Governo. Os deputados continuam a debater a proposta na tarde de quarta-feira, dia em que acontece a votação na generalidade.





Nesta altura, o chumbo do Orçamento parece mesmo ser o desfecho mais provável, isto depois de o PCP ter anunciado que irá votar contra a proposta, por oposição ao que aconteceu nos últimos anos de governação socialista. No último fim de semana, também o Bloco de Esquerda tinha adiantado que irá votar contra a proposta após uma reunião com o Governo.





Além dos votos contra do PCP e Bloco de Esquerda, também os Verdes, PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega anunciaram que vão votar contra o documento orçamental.



Por outro lado, o PAN e as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues adiantaram que se vão abster na votação.



Assim, estão nesta altura confirmados 108 votos a favor do orçamento, 117 votos contra e ainda cinco abstenções no Parlamento.









Caso esta votação se concretize, fica confirmado o chumbo do OE2022. O Presidente da República já anunciou que, neste caso, irá dissolver o Parlamento, precipitando a organização de eleições antecipadas.













A Assembleia da República inicia esta terça-feira o debate na generalidade da proposta de Orçamento de Estado para 2022. Se Bloco de Esquerda e PCP mantiverem o sentido de voto contra, anunciado nos últimos dias, o documento deverá ser chumbado em plenário na votação de quarta-feira.