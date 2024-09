Orçamento do Estado. IL ainda sem sentido de voto pede sinal "importante" de Montenegro

O líder dos liberais promete votar com sentido de responsabilidade, mas considera que Luís Montenegro daria um sinal "importante" se participasse nas reuniões com os partidos.As jornadas parlamentares dos liberais decorrem sob o tema "Portugal a Crescer – o Estado do Estado".No final, o partido de Rui Rocha vai apresentar um conjunto de medidas com vista a melhorar o Orçamento do Estado.Também na abertura das jornadas, a líder parlamentar dos liberais acusou o Governo da AD de prometer mudança, mas seguir quase o mesmo caminho da governação socialista.