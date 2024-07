Sondagem Católica. Popularidade de Marcelo mantém-se longe dos níveis do primeiro mandato

, é revelado nos resultados da sondagem.À pergunta “como avalia este segundo mandato do presidente Marcelo Rebelo de Sousa?”, numa escala de 0 a 20, os inquiridos deram 9,7. Na avaliação realizada também pela Universidade Católica, em maio deste ano, a avaliação foi de 9,4, o que representa agora uma ligeira subida que mais se aproxima de uma avaliação positiva (valor igual ou superior a 10).No entanto, apesar da avaliação média,

Numa sondagem realizada em 2016, ainda no início do primeiro mandato, o presidente foi avaliado positivamente, numa média de 16,3, por 97 por cento dos inquiridos. E ao longo do primeiro ano do segundo mandato o chefe de Estado foi mantendo os níveis de popularidade e reconhecimento elevadíssimos.

Em 2022, seguiu-se um período de descida, com uma, embora mantivesse “sempre avaliações médias positivas”.

Apesar da descida verificada nos últimos tempos, “a atual avaliação é, ainda assim, significativamente mais elevada do que a avaliação que a população fazia de Cavaco Silva em idêntico período do segundo mandato”, que tinha um avaliação média de 7,6 com 46 por cento de avaliações positivas, em outubro de 2014.

Nesta sondagem, as relações entre o presidente da República e o primeiro-ministro foram também avaliadas, comparativamente há um ano com o anterior primeiro-ministro, António Costa.Há ainda. Do total, 12 por cento não respondeu a esta questão.



Ficha Técnica:

Este inquérito foi realizado pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 7 e 13 de julho de 2024. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 957 inquéritos válidos, sendo 48% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 30% da região Norte, 20% do Centro, 36% da A.M. de Lisboa, 5% do Alentejo, 4% do Algarve, 2% da Madeira e 3% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários, região e comportamento de voto com base nos dados do recenseamento eleitoral e das últimas eleições legislativas. A taxa de resposta foi de 21%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 957 inquiridos é de 3,2%, com um nível de confiança de 95%.



*Foram contactadas 3581 pessoas. De entre estas, 957 aceitaram participar na sondagem e responderam até ao fim do questionário.