Sondagem da Universidade Católica. Maioria acredita que Governo não cumprirá a legislatura, mas são menos do que em maio

Na sondagem realizada pela Católica entre os dias 7 e 13 de julho, e perante a questão sobre o que considera ser o cenário mais provável,. Há por isso, menos pesoas a considerar que as eleições antecipadas sejam o futuro garantido deste executivo liderado por Luís Montenegro.

Em sentido inverso, há mais quem expresse convicção na continuidade do Governo. Em maio, eram 25% dos inquiridos que acreditavam que o executivo cumprisse a legislatura. Agora, nesta sondagem, o número aumenta para os 40%.



Entre as duas sondagem, há menos inquiridos a "Não saber/Não responder". Eram 11% em maio, são agora 5%.







A sondagem desta segunda-feira, divulgada pela Universidade Católica, revela também que o PS está com uma ligeira vantagem sobre a AD na estimativa das intenções de voto e que a popularidade do presidente da República se mantém longe dos níveis do primeiro mandato. Já entre os votantes do Chega, 63% considera que Governo deveria aguentar a legislatura, enquanto 32% expresse preferência por eleições antecipadas.

Só 18% considera que o mais favorável a Portugal seria haver de novo eleições. Quatro por cento dos inquiridos “Não sabe ou Não responde”. Este entendimento sobre o que é melhor para o país é maioritário entre os eleitores da AD, do PS e do Chega.Por partidos, 92% dos eleitores votantes na AD considera que a legislatura deveria ser cumprida até ao fim e apenas 7% considera que devia haver eleições.Entre os votantes do PS, aumenta a percentagem do que pensam que deveria haver eleições antecipadas (26%). 71 por cento considera que deverá a legislatura seguir os quatro anos.





Avaliando o desempenho do Governo, 57% dos inquiridos é da opinião de que é “Razoável”. 14% considera o desempenho “Mau” e 6% “Muito Mau”. Para 16 por cento, o desempenho foi “Bom” e para apenas 2 por cento foi “Muito Bom”.





Em relação à sondagem de maio, há mais gente a considerar a atuação “Razoável” (era em maio de 51%) e há menos inquiridos a considerar o desempenho “Mau” ou “Muito mau”. (eram, respetivamente, 16% e 8%).

Montenegro à frente, Pedro Nuno depois, Ventura no fundo da tabela





Pedindo aos inquiridos uma avaliação dos políticos, o líder do PSD e atual primeiro-ministro está à frente em termos de avaliações positivas (77%) e uma avaliação média de 11,4 numa escala entre 0 a 20 valores. É o único político com avaliação positiva nesta escala. As avaliações positivas (%) resultam da divisão do número de avaliações positivas (iguais ou superiores a 10) pelo número total de avaliações.





O líder socialista, Pedro Nuno Santos, consegue uma percentagem de 60% de avaliações positivas e uma nota de 9,6 valores.



Em termos de avaliação média, Rui Rocha (Iniciativa Liberal) tem uma avaliação de 9 valores (54% de avaliações positivas). Rui Tavares, do Livre, consegue 8,7 valores (49% de avaliações positivas), Mariana Mortágua (BE) tem 8,3 valores (44% de avaliações positivas), Inês Sousa Real (PAN) tem avaliação média de 7,3 valores (37% de avaliações positivas), enquanto Paulo Raimundo (PCP) tem 7 valores (31% de avaliações positivas). Apenas os entrevistados que responderam saber quem é determinado político foram convidados a avaliar o seu desempenho. Por exemplo: Luís Montenegro foi avaliado por 95% dos inquiridos, enquanto Rui Rocha foi avaliado por 67%. Em maio era de 75% de avaliação positiva (agora é 77%) e a avaliação média era de 11,3 e agora é de 11,4 valores.

Este inquérito foi realizado pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 7 e 13 de julho de 2024. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 957 inquéritos válidos, sendo 48% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 30% da região Norte, 20% do Centro, 36% da A.M. de Lisboa, 5% do Alentejo, 4% do Algarve, 2% da Madeira e 3% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários, região e comportamento de voto com base nos dados do recenseamento eleitoral e das últimas eleições legislativas. A taxa de resposta foi de 21%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 957 inquiridos é de 3,2%, com um nível de confiança de 95%.





*Foram contactadas 3581 pessoas. De entre estas, 957 aceitaram participar na sondagem e responderam até ao fim do questionário.