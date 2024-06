Vice-presidente do S&D. Ana Catarina Mendes garante combate às "ameaças externas e internas" ao projeto europeu

"Estou absolutamente convicta que a família socialista aqui no Parlamento Europeu será uma voz ativa nas políticas mais progressistas, mais humanistas e mais solidárias, para continuarmos a afirmar o projeto europeu com os valores de sempre, mas evidentemente com os olhos postos no futuro", declarou aos jornalistas.



"É com essa responsabilidade que encaro este desafio", acrescentou.



Ana Catarina Mendes referiu que "são muitas as ameaças externas e internas à continuidade do projeto europeu tal qual o conhecemos" e que "basta olhar para os resultados das eleições europeias nos vários Estados-membros" para o verificar.



A eurodeputada do PS foi eleita vice-presidente da bancada dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu esta manhã, durante uma reunião desse grupo político.



Ana Catarina Mendes, de 51 anos, é ex-ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, foi deputada da Assembleia da República e era a "número três" da lista do PS às eleições europeias.



Sobre a possível nomeação de António Costa para o Conselho Europeu, disse que "a credibilidade" do antigo primeiro-ministro "é reconhecida por muitos e não apenas pelos socialistas".