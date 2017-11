16h20 - PS recua e chumba contribuição para as energias renováveis



A proposta do Bloco de Esquerda sobre as rendas das energias, que retirava às empresas energéticas 250 milhões de euros, foi rejeitada com os votos contra do PS e do CDS e os votos favoráveis do PCP, BE, PAN, PEV e o deputado socialista Ascenso Simões. O PSD absteve-se.



O PS recuou face ao que tinha feito na especialidade.







A proposta do BE previa a criação da contribuição solidária para a extinção da dívida tarifária do Sistema Elétrico Nacional e tinha sido aprovada na passada sexta-feira.



Parlamento vota versão final do OE



A proposta do Governo foi apresentada na noite de 13 de outubro, depois de longas semanas de especulação. Seguiu-se a aprovação na generalidade que ocorreu a 3 de novembro, com os votos favoráveis do Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português e Partido Ecologista “Os Verdes”.



Esta primeira votação deu lugar às reuniões setoriais, com os ministros das diferentes pastas a apresentar os respetivos orçamentos no Parlamento. Na última semana, as propostas de alteração foram discutidas na especialidade, modificando o documento inicial apresentado por Mário Centeno. As contas da agência Lusa indicam que mais de 70 propostas apresentadas por grupos parlamentares que não o do Partido Socialista foram aprovadas.

Entre as principais alterações ao esboço de Mário Centeno estão a não criação do imposto sobre os produtos com alto teor de sal. No caso dos trabalhadores independentes, confirmam-se as alterações na tributação de IRS mas de forma menos radical do que tinha sido proposta pelo Governo. Foi também aprovado o fim do corte de dez por cento no subsídio de desemprego e o fim do pagamento dos subsídios em duodécimos no setor privado.O Parlamento aprovou um aumento de impostos para as empresas com lucros superiores a 35 milhões de euros. Contra a vontade do PS, o Governo ficará ainda obrigado a fazer reportes mensais sobre as cativações no Estado.