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Capitão da seleção de râguebi José Madeira ruma ao Perpignan do Top 14 francês

Capitão da seleção de râguebi José Madeira ruma ao Perpignan do Top 14 francês

O capitão da seleção portuguesa de râguebi, José Madeira, vai representar o Perpignan a partir da próxima época, anunciou hoje o clube do Top 14 de França.

Lusa /
Foto: Nacho Doce - Reuters

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O 2.ª Linha, formado no Belenenses, representava o Grenoble desde 2020, na Pro D2, e pode, agora, vir a disputar o principal escalão profissional francês, caso os catalães assegurem a manutenção.

“Quando um jogador se cruza tantas vezes com um clube e uma cidade não pode ser por acaso”, afirmou Madeira, num vídeo de apresentação divulgado pelo clube, em alusão às vezes que defrontou o seu futuro emblema e ao ‘quartel general’ da seleção portuguesa no Mundial de 2023, instalado naquela cidade.

O Perpignan segue, atualmente, em penúltimo lugar no Top 14, com mais 16 pontos do que o último e a 21 do 12.º classificado, a seis jornadas do final, pelo que é muito provável que venha a disputar um play-off com o segundo classificado da Pro D2.
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