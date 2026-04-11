Capitão da seleção de râguebi José Madeira ruma ao Perpignan do Top 14 francês

O 2.ª Linha, formado no Belenenses, representava o Grenoble desde 2020, na Pro D2, e pode, agora, vir a disputar o principal escalão profissional francês, caso os catalães assegurem a manutenção.



“Quando um jogador se cruza tantas vezes com um clube e uma cidade não pode ser por acaso”, afirmou Madeira, num vídeo de apresentação divulgado pelo clube, em alusão às vezes que defrontou o seu futuro emblema e ao ‘quartel general’ da seleção portuguesa no Mundial de 2023, instalado naquela cidade.



O Perpignan segue, atualmente, em penúltimo lugar no Top 14, com mais 16 pontos do que o último e a 21 do 12.º classificado, a seis jornadas do final, pelo que é muito provável que venha a disputar um play-off com o segundo classificado da Pro D2.