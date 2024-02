Duas estreias entre 13 "lobos" do Mundial na visita de Portugal à Bélgica

O encontro da primeira jornada do Rugby Europe Championship 2024 (REC24), em Mons, é o primeiro dos ‘lobos’ após o França2023 e a equipa técnica liderada pelo consultor da World Rugby Daniel Hourcade vai fazer alinhar de início todos os ‘sobreviventes’ da competição que integram a convocatória.



As exceções são Begic, talonador de 23 anos que alinha no Chambéry, da Nationale 1 (terceiro escalão francês), e Aubry, médio de abertura de 21 anos, do Rouen, atual último classificado da Pro D2 (segundo escalão profissional de França).



A visita aos ‘diabos vermelhos’ pode, no entanto, representar a estreia absoluta nos ‘lobos’, que viajaram hoje para Mons, para mais cinco jogadores que vão estar no banco de suplentes ao lado de Cody Thomas (pilar, uma internacionalização), Vasco Baptista (terceira linha, cinco) e José Rodrigues (médio de abertura, cinco).



Tratam-se de Pedro Vicente (talonador 21 anos, Agronomia), Abel da Cunha (pilar, 22 anos, Albi), André Cunha (segunda linha, 19 anos, Belenenses), Hugo Camacho (médio de formação, 19 anos, Bayonne) e José Paiva dos Santos (ponta, 22 anos, Belenenses).



Estreias à parte, a equipa técnica coloca em campo todos os jogadores mais experientes e Portugal vai jogar com ‘pack’ avançado composto (de 1 a 8) por António Machado Santos, Luka Begic, Diogo Hasse Ferreira, Manuel Picão, Martim Bello, David Wallis, Nicolas Martins e João Granate.



Pedro Lucas (9) e Hugo Aubry (10) são os médios que fazem a ligação às linhas atrasadas, preenchidas por Manuel Cardoso Pinto (11), Tomás Appleton (12), Rodrigo Marta (13), Raffaele Storti (14) e Simão Bento (15).



Portugal vista a Bélgica no sábado, no Stade Charles Tondreau, em Mons, em encontro da primeira jornada do Grupo B do REC24, com início previsto para as 19:00 (hora de Lisboa) e arbitragem do georgiano Saba Abulashvili.



O Rugby Europe Championship é o principal torneio europeu de seleções, com exceção do torneio das Seis Nações, que é uma competição privada.



O antigo torneio das ‘Seis Nações B’, disputado por oito seleções desde 2023, disputa-se anualmente e é considerado o Campeonato da Europa da modalidade.



Portugal venceu o torneio em 2004 e sagrou-se vice-campeão no ano passado, após perder a final, em Badajoz, frente à Geórgia (38-11), seleção que domina o historial da competição com 15 títulos em 21 edições.