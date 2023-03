Geórgia é adversária de Portugal na final do Europe Championship de râguebi

Os `lelos` já venciam ao intervalo por 17-0 e somaram quatro ensaios, três dos quais transformados, e uma penalidade, contra apenas um ensaio transformado dos romenos que, assim, vão disputar o terceiro lugar com a Espanha, que perdeu com Portugal, no sábado, por 27-10.

A final entre Portugal e Geórgia está marcada para 18 de março, às 19:00, no Estádio Nuevo Vivero, em Badajoz.

Portugal vai tentar conquistar o principal título europeu de seleções (com exceção do torneio das Seis Nações) pela segunda vez no seu historial, depois de em 2004 ter sido a única nação a intrometer-se no domínio dos georgianos (14 títulos) e dos romenos (cinco) desde o ano 2000.