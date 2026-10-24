Lusitanos XV na liderança da Super Cup europeia de râguebi





(Com Lusa)

Ao intervalo, a franquia da Federação Portuguesa de Rugby já vencia por 35-0 com ensaios de Rodrigo Marques, Martim Dias, Tomás Batista e um ‘bis’ de Manuel Cardoso Pinto.Na segunda parte, apesar de consentir um ensaio aos romenos, aumentou a vantagem com toques de meta de Pedro Vicente, Jordan Bacon, Francisco Almeida, Tomás Amado (2) e Nuno Mascarenhas.Com este triunfo, a equipa portuguesa assumiu a liderança da Super Cup, competição da responsabilidade da Rugby Europe, com 10 pontos, ultrapassando os Romanian Wolves, que têm mais um jogo disputado e somam oito pontos. Seguem-se Delta (cinco pontos), Brussels Devils (um ponto, menos um jogo) e Bohemia Warriors (zero).A Super Cup será retomada em dezembro, com os Lusitanos XV a receberem os Brussels Devils e a visitarem os Delta, após os encontros da seleção portuguesa na Nations Cup.