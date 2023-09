Râguebi/Mundial: França supera Uruguai e já soma duas vitórias

A seleção francesa masculina de râguebi assumiu hoje o comando do grupo A do Campeonato do Mundo França2023, ao vencer em Lille o Uruguai por 27-12, no seu segundo jogo no torneio.

Os gauleses tinham começado por derrotar, há uma semana, a Nova Zelândia, por 27-13, pelo que passam a somar oito pontos, mais três do que a Itália, que tem cinco. Nova Zelândia, Uruguai e Namíbia ainda não têm pontos.



Atendendo à diferença de potencial entre as duas seleções, a França optou por uma equipa 'b' para hoje, deixando de fora de início 12 dos titulares habituais, uma aposta que se revelou de risco, já que, aos 54 minutos, os sul-americanos só perdiam por um ponto, 13-12.



A França foi para intervalo já a ganhar, 13-5, muito graças à superioridade física do seu 'XV', decisiva no ensaio conseguido aos 16 minutos por Antoine Hastory e ao pontapé transformado por Nelvyn Jaminet.



Antes, um ensaio de Nicolás Freitas, colocara o Uruguai na frente, então com 3-5.



Em vantagem numérica, por amarelo a Romain Taofifenua, o Uruguai inquietou bem os espetadores no estádio Pierre Mauroy aos 33 minutos, com um ensaio de Felipe Etcheverry, que o árbitro anulou. As imagens de vídeo comprovaram um bloqueio fora das regras de jogo de Tomás Inciarte.



Na segunda parte, os sul-americanos começaram a 'assustar' mesmo, quando, aos 54 minutos, um ensaio de Baltazar Amaya e conversão de Felipe Etcheverry deixou o marcador em 13-12.



O sonho uruguaio esfumou-se, no entanto, com mais dois ensaios gauleses, um de Peato Mauvaka e outro de Louis Bielle-Biarrey, a fixar o marcador nos 27-12 finais.



O torneio prossegue em França até final de outubro, disputando-se já na sexta-feira o Nova-Zelândia-Namíbia, para o mesmo grupo.



A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição em 2007, também em França.



Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (01 de outubro) e as Ilhas Fiji (08 de outubro).



O Mundial de França2023 decorre até 28 de outubro.