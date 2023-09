Râguebi/Mundial: Selecionador quer `lobos` a sonhar com vitória sobre Austrália

Numa sessão de ‘rescaldo’ do encontro com a Geórgia (18-18), disputado no sábado, Patrice Lagisquet assumiu que “gostava de dizer” que a surpresa que Portugal não conseguiu frente aos galeses pode ser alcançada frente aos ‘wallabies’, mas advertiu que vai ser mais difícil “identificar pontos fracos” no próximo adversário.



“Mesmo que continue a sonhar com uma vitória, e quero que os jogadores continuem a sonhar com isso, sei que uma equipa como a Austrália joga um râguebi muito realista, organizado, não oferece espaços. Foi o que fizeram contra a Geórgia, vai ser difícil conseguirmos fazer o mesmo jogo que contra o País de Gales”, analisou o técnico francês.



Apesar de reconhecer que a Austrália “não parece tão forte como no passado”, uma vez que está “a apostar numa nova geração” de jogadores, lembrou que o adversário de domingo “continua a ser uma nação muito forte no râguebi, uma equipa muito física e com grandes jogadores”.



“Conheço a Austrália e a sua fisicalidade. Também tem jogadores muito rápidos, a sua defesa é muito forte e vai ser muito difícil para nós ganhar metros. Se quisermos ser competitivos contra eles, temos de ser muito mais fortes do que fomos com a Geórgia”, vincou o ‘Express de Bayonne’.



Frente à Geórgia, Portugal empatou 18-18 após sofrer um ensaio aos 78 minutos e falhar uma penalidade na bola de jogo, resultado que deixou um sabor amargo aos ‘lobos’, apesar de reconhecerem que a exibição na primeira parte “não podia ter sido pior”.



Ainda assim, o técnico sublinhou também os aspetos positivos do encontro e lembrou que “quando se tem jogadores tão jovens é difícil para eles serem tão intensos e controlarem as suas atitudes” em encontros deste nível.



“No final disse aos jogadores que devem estar orgulhosos do que fizeram, ainda que a primeira parte não tenha sido boa. Nunca é fácil jogar dois jogos deste nível numa semana e a capacidade que tiveram para reagir na segunda parte foi muito boa, assim como a capacidade de defender na primeira metade do jogo”, elogiou.



Para o futuro, o técnico quer que a equipa corrija os “muitos erros” que cometeu na primeira parte, para além de melhorar a “organização e o ritmo”.



“Não estamos a ser capazes de marcar quando chegamos aos últimos 22 metros do adversário. Temos de ser mais eficientes nessa zona crítica se queremos mesmo competir e ganhar jogos do nível dos dois últimos”, frente a País de Gales e Geórgia, apontou Lagisquet.



A seleção portuguesa de râguebi defronta a Austrália no domingo, às 16:45 (hora de Lisboa), em Saint-Étienne, em partida da quarta jornada do Grupo C do Mundial de França2023.



Portugal ‘folgou’ na primeira jornada da fase de grupos, antes de perder com o País de Gales, por 28-8, em 16 de setembro, e de empatar 18-18 com a Geórgia, no sábado.



Após defrontarem a Austrália, os ‘lobos’ têm ainda encontro marcado com Fiji, em 08 de outubro.



O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e decorre até 28 de outubro.