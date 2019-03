Rugby Europe Trophy. Seleção portuguesa vence na Suíça e fica a uma vitória do título

Lusa Comentários 16 Mar, 2019, 21:37 / atualizado em 16 Mar, 2019, 21:37 | Râguebi

Com sete ensaios obtidos em Nyon, a seleção nacional somou o ponto de bónus ofensivo, enquanto a Holanda, adversário direto, não conseguiu o mesmo na deslocação à República Checa, onde venceu por 24-22, permitindo a Portugal isolar-se na frente, com 14 pontos (mais um que a Holanda e menos um jogo).



Esta conjugação de resultados deixa a seleção nacional a apenas uma vitória (sem necessidade de ponto de bónus) de festejar o título pelo terceiro ano consecutivo e garantir a presença no ‘play-off’ de acesso ao primeiro nível do râguebi europeu, algo que pode conseguir no sábado, nas Caldas da Rainha, frente à República Checa.



A resistência dos suíços durou até aos 26 minutos, quando António Cortes assinou o primeiro ensaio da tarde, aproveitando a superioridade numérica conseguida por via do cartão amarelo a Julien Perruchoud no minuto anterior.



Portugal, de resto, aproveitou da melhor forma os 10 minutos de exclusão do três-quartos centro suíço, conseguindo mais três toques de meta, por Rodrigo Marta (32), Jacques Le Roux (33) e Jorge Abecasis (40) para chegar ao intervalo com uma tranquila vantagem de 27-6.



No segundo tempo, a equipa de Martim Aguiar quebrou um após efetuar as sete substituições disponíveis, mas ainda avolumou o marcador graças aos ensaios de Rodrigo Marta (44), Manuel Marta (67) e Vasco Baptista (69), consentindo o ensaio de honra a Lucas Heinrich (58).