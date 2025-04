Seleção feminina vence na Suécia na última jornada do WREC25

Com o ponto de bónus ofensivo conquistado (vitória com mais de três ensaios de diferença), Portugal concluiu a competição com cinco pontos e precisa apenas que as suecas não vençam os Países Baixos com bonificação na sua última partida no WREC25.



Hoje, na Trelleborg Rugby Arena, Portugal chegou ao intervalo a vencer por 17-3, com ensaios de Francisca Mendes, Beatriz Rodrigues e Mariana Santos, o primeiro dos quais transformado por Daniela Correia.



Na segunda parte, as ‘lobas’ conseguiram mais três toques de meta, sem resposta, ‘assinados’ por Raquel Santos, Daniela Correia e Ana Fernandes, todos transformados pela capitã Daniela Correia.



A Espanha lidera o WREC25 com nove pontos em dois jogos, seguida por Países Baixos (um jogo) e Portugal (três jogos), ambas com cinco pontos, e pela Suécia (dois jogos), que ainda não pontuou.