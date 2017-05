Mário Aleixo - RTP 21 Mai, 2017, 14:29 | Rali de Portugal

Miguel Campos foi o melhor português na edição 51 do Rali de Portugal, concluindo a prova no 16º lugar, no ano em que o ex-campeão nacional comemora 25 anos de carreira.



Tal como em 2016, o piloto de Famalicão voltou a ser o mais rápido entre os pilotos nacionais, ao volante de um Skoda Fabia R5, este ano em dupla com António Costa.



"Estou muito satisfeito por voltarmos a ser o melhor português no rali, que era o nosso objetivo assumido desde o início", disse o piloto no final, que manifestou ainda uma satisfação acrescida por ter terminado no quarto lugar entre os carros da classe WRC2, melhorando uma posição em comparação com 2016.



"Foi o resultado possível nesta altura, frente a pilotos que estão no ativo e com muitos ralis disputados e muitos treinos efetuados", disse o piloto. "O Rali de Portugal foi o primeiro esta temporada e depois de muitos meses parado, melhor português e quarto no WRC2 é muito bom", sublinhou.



Pedro Meireles foi segundo



Segundo entre os portugueses, mas a subir ao pódio em Matosinhos depois de vencer no sábado a prova pontuável para o Campeonato Nacional, Pedro Meireles (Skoda Fabia R5), estava igualmente satisfeito pelo resultado alcançado no Rali de Portugal.



"Entrámos nesta prova com o objetivo de somar pontos para o nacional, e foi o que conseguimos, e com uma vitória, o que nos deixa muito satisfeitos", disse o piloto, que saiu deste Rali de Portugal na liderança do campeonato.



Joaquim Alves fecha o pódio nacional



O terceiro mais rápido entre os pilotos portugueses foi Joaquim Alves (Ford Fiesta R5), satisfeito por ter conseguido terminar o Rali de Portugal no que foi a sua estreia numa prova do Mundial de ralis, conseguido um segundo lugar nas contas para o Nacional.



Para Pedro Meireles e Joaquim Alves as atenções viram-se para a sexta prova do Campeonato Nacional, o Rali Vidreiro, dias 9 e 10 de junho, enquanto Miguel Campos procura reunir condições de patrocínios para poder competir no Rali da Madeira, em agosto.