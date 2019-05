Mundial sub-20. Estados Unidos e Nigéria nos "oitavos"

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Mai, 2019, 07:16 / atualizado em 31 Mai, 2019, 10:21 | Ralis

Em partida do grupo B, a Nigéria não fez melhor do que empatar 1-1 com a já apurada Ucrânia, resultado que, ainda assim, permitiu aos africanos continuarem em prova, graças ao tento apontado por Muhamed Tijani, de grande penalidade, aos 51 minutos, depois de Danilo Sikan (30) ter colocado os ucranianos na frente.



Os Estados Unidos garantiram também o passaporte para a fase seguinte (à frente da Nigéria), mas não tiveram tarefa fácil, diante do eliminado Qatar, com o único golo a surgir já na segunda parte, por intermédio de Weah, aos 76 minutos.



Noruega faz história



Aos 18 anos, o ponta de lança dos austríacos do Salzburgo bateu o recorde de golos num só jogo num Campeonato do Mundo da categoria, superando a marca de 1997, na Malásia, do brasileiro Adailton, quando marcou seis tentos na vitória do "escrete" sobre a Coreia do Sul, por 10-3.







Relativamente aos jogos do grupo C e num jogo entre dois apurados, o Uruguai fez o pleno de vitórias perante a Nova Zelândia, triunfando por 2-0, através de Darwin Nunez (40) e de Brian Rodriguez (90+5).No confronto entre Noruega e Honduras, foram os nórdicos a vencer por 12-0 e a fazer história a nível coletivo - vitória mais expressiva de sempre da competição - e individual, com o avançado Braut Haland a apontar nove tentos (07, 20, 36, de grande penalidade, 43, 50, 67, 77, 88 e 90), juntando ainda os remates certeiros de Leo Ostigard (30), Jens Hauge (46) e de Eman Markovic (82).