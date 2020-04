Rali de Portugal 2020 foi cancelado

A confirmação do cancelamento da competição surgiu na manhã desta quinta-feira, através do Automóvel Clube de Portugal, entidade organizada.A mesma adianta que depois de ter tentado realizar a prova em outubro, tais esforços manifestaram-se infrutíferos, e agora aponta para a realização da mesma em 2021.No comunicado a anunciar o cancelamento pode ler-se: “

Depois de avaliadas, em conjunto com os parceiros da prova, autarquias e patrocinadores, todas as condições sanitárias e de segurança que o WRC Vodafone Rally de Portugal exige, as mesmas não são compatíveis com a imprevisibilidade que vivemos, além da incerteza da abertura das fronteiras e do espaço aéreo.





”.A organização conclui ao sublinhar que “o Automóvel Club de Portugal lamenta esta decisão, mas é a única que poderia assumir de forma responsável perante os milhares de adeptos, equipas, autarquias, patrocinadores e todos os envolvidos na prova, responsável em 2019 por um impacto na economia nacional superior a 142 milhões de euros”.O Automóvel Club de Portugal solicitou já o regresso do WRC Vodafone Rally de Portugal em maio de 2021.