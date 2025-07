Rali de Portugal mantém-se na segunda semana de maio no calendário do WRC 2026

A prova portuguesa será a sexta ronda do Mundial de 2026 - este ano foi a quinta -, decorrendo de 07 a 10 de maio.



“Maio traz um clássico dos ralis europeus com o Rali de Portugal, onde milhares de fãs apaixonados alinharão ao longo das especiais para testemunhar o espetáculo de um dos eventos mais históricos do WRC”, escreve a FIA.



Para 2026, regista-se o regresso do Rali da Croácia, em asfalto, de 09 a 12 de abril. Em sentido contrário, sai do alinhamento o Rali do Centro Europeu, enquanto o Rali de Itália, na Sardenha, deixa de se realizar em junho, a seguir ao rali português, e passa para 04 de outubro.



O calendário mantém 14 rondas, tal como este ano, um recorde na história do campeonato.



O Mundial de Ralis de 2026 começa em Monte Carlo, de 22 a 25 de janeiro, com uma superespecial no traçado icónico utilizado no Mundial de Fórmula 1, algo que já não acontecia desde 2008, e termina a 15 de novembro, na Arábia Saudita.



Pelo meio, disputam-se as provas da Suécia, Quénia, Croácia, Espanha (nas Canárias), que antecedem o Rali de Portugal.



Depois, a caravana mundialista segue para o Japão (antecipado de novembro para o final de maio), Grécia, Estónia, Finlândia, Paraguai, Chile e Itália, antes da prova final.