Rali de Portugal. Ogier tenta alargar recorde de vitórias

Entre os portugueses, Armindo Araújo (Skoda Fabia) é o principal favorito a terminar como o melhor representante luso, pela 15.ª vez.





c/Lusa









Ogier parte para o derradeiro dia de prova na liderança, com 21,9 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai 20) e 25,8 sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris).Hoje, os pilotos têm pela frente quatro especiais, com duplas passagens por Vieira do Minho e Fafe, com o salto da pedra sentada, com um total de 65,6 quilómetros cronometrados.A derradeira especial, em Fafe, a partir das 1H:15, serve de 'power stage', em que os cinco mais rápidos amealham pontos extra para o campeonato (cinco para o primeiro, quatro para o segundo e assim por diante).Em jogo estão, ainda, 15 pontos distribuídos pelos cinco pilotos mais rápidos deste dia (cinco para o primeiro, quatro para o segundo e assim por diante).