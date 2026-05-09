Rali de Portugal. Prova no Norte com nove especiais









O campeão mundial em título, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), chegou ao final da etapa de sexta-feira com o tempo de 1:28.25,2 horas, tendo 3,7 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), e 15,2 segundos para o terceiro, o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris).Os pilotos regressam à ação com o troço de Felgueiras 1 (8,81 kms), primeira passagem pela especial de Cabeceiras de Basto (19,91 kms) e pela de Amarante 1 (26,24 kms), neste que é o troço mais longo da prova.A manhã termina com os 16,09 quilómetros de Paredes, a partir das 11h05.A secção da tarde arranca a partir das 14h00, com os pilotos a repetirem todos os troços da manhã. O dia termina, no entanto, com a superespecial de Lousada, às 19h05.A jornada do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) terminou no final de sexta-feira, pelo que, a partir de hoje, os pilotos lusos continuam apenas por opção, lutando pelo título honorífico de melhor português do rali.c/Lusa