Rali de Portugal. Tempo de Elfyn Evans corrigido após `encontro` com reboque

Após o protesto da equipa Toyota, que alegou que o pó levantado pelo reboque ao quilómetro 16,03 do troço atrasou o piloto britânico, revistas as imagens e ouvido o comissário de corrida, o colégio de comissários entendeu dar razão ao líder do campeonato e corrigir o tempo dessa especial em 4,6 segundos.



Apesar dessa correção, Elfyn Evans mantém o quinto lugar da classificação, mas a 28,1 segundos do líder, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris).



