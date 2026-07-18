Sami Pajari perto da primeira vitória no WRC

Pajari, navegado por Marko Salminen, chega ao último dia de prova com 25 segundos de vantagem sobre o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), enquanto o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) ocupa o terceiro lugar, pressionado pelo companheiro de equipa, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que está apenas a 1,9 segundos.

Depois de ter vencido as sete classificativas de sexta-feira, Pajari começou o dia mais longo do rali, com 149,60 quilómetros cronometrados, a defender uma vantagem de 14,7 segundos sobre Solberg. O piloto finlandês voltou a impor-se nas duas primeiras especiais da manhã, aumentando a margem para 17,6 segundos, após a nona classificativa.

Solberg reagiu e colocou fim à sequência invicta de Pajari, ao vencer as especiais 10 e 11, chegando à assistência intermédia de Tartu a 14,1 segundos do líder. No entanto, durante a tarde, Pajari respondeu de forma dominante, somando mais três triunfos em classificativas e ampliando a diferença para 25 segundos no final do dia.

"Não é fácil, nunca é suposto ser fácil, mas ainda assim estamos de alguma forma confortáveis com a liderança", afirmou Pajari, que evitou euforias antes das duas classificativas finais de domingo.

O piloto da Toyota admitiu, ainda assim, que o dia teve momentos de sobressalto, depois de bater numa pedra quando esteve perto de fazer um pião na parte final da 14.ª especial.

Solberg, vencedor do Rali da Estónia no ano passado, reconheceu que o segundo lugar poderá ser "o máximo possível perante o ritmo" do companheiro de marca.

"Fui um pouco otimista com a escolha de pneus esta tarde. Foi difícil com os pneus. A sensação com o carro é boa, mas o Sami tem uma sensação muito boa", afirmou o sueco.

Na luta pelo último lugar do pódio, Fourmaux terminou o dia em terceiro, apesar de um susto na 10.ª classificativa, quando embateu num dispositivo anti-corte com a dianteira direita do Hyundai, perdendo parte da carroçaria, mas evitando danos graves.

O francês sofreu ainda uma perda lenta de pressão num pneu na 11.ª especial e um momento mais complicado na 13.ª, permitindo a aproximação de Neuville, que foi o mais rápido em três classificativas durante a tarde e reduziu a diferença para apenas 1,9 segundos.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), campeão em título, ocupa a quinta posição, depois de um dia que classificou como "nada de especial", enquanto o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris), líder do Mundial, subiu ao sexto lugar.

Evans, que tinha terminado o primeiro dia apenas no nono posto, beneficiou dos problemas de Josh McErlean (Ford Puma), que parou na oitava especial com um problema técnico e acabou por abandonar com uma avaria no coletor de escape, e de danos num pneu dianteiro direito do letão Martins Sesks (Ford Puma).

Sesks, que continua condicionado por uma penalização de 20 segundos sofrida na sexta-feira por sair tarde da assistência, é sétimo classificado, a 13,4 segundos de Evans, seguido do finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20), oitavo.

O japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), que tinha abandonado na sexta-feira devido a danos num pneu, regressou hoje à prova, mas passou o dia a abrir a estrada.

O Rali da Estónia termina no domingo com duas passagens pela especial de Kääriku, de 24,39 quilómetros, a mais longa da prova, sendo a segunda passagem disputada como `power stage`.