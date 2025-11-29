Ralis
Sébastien Ogier conquista nono título mundial de ralis
O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) tornou-se hoje campeão mundial de ralis (WRC) pela nona vez na sua carreira, igualando a marca conseguida pelo compatriota Sébastien Loeb, ao ser terceiro classificado no Rali da Arábia Saudita.
O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) venceu esta última ronda da temporada, com 54,7 segundos de vantagem sobre o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20), que foi segundo classificado, com Ogier no terceiro posto, a 1.03,3 minutos.
Com estes resultados, Ogier conquistou o nono título da carreira, com 293 pontos, mais quatro do que o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que foi sexto nesta prova.