Michel Barnier, primeiro-ministro francês nomeado: "É preciso dizer a verdade aos cidadãos"

Há cinco anos Michel Barnier pisava o palco português do Web Summit para falar sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Na altura, Barnier era negociador-chefe da União Europeia para o Brexit e lutava por um "divórcio ordenado".



Em entrevista exclusiva à RTP, em novembro de 2019, o agora nomeado primeiro-ministro francês comentou o longo processo do Brexit. Segundo Michel Barnier, "a União Europeia não é uma prisão, mas quando se sai, é preciso assumir as consequências". Para o antigo Comissário Europeu, "é preciso dizer a verdade aos cidadãos".



A entrevista foi conduzida pela jornalista Rebecca Abecassis para o programa de atualidade europeia, "Europa Minha".