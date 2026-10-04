Abandono de Ronaldo. "Nunca foi um caso e até pode ser convocado para o próximo jogo" - Jorge Jesus

Abandono de Ronaldo. "Nunca foi um caso e até pode ser convocado para o próximo jogo" - Jorge Jesus

Jorge Jesus afirmou na conferência de imprensa após a vitória sobre a Noruega que o importante foi Portugal ganhar a uma das melhores equipas da Europa. Mas antes destas palavras, a primeira pergunta foi sobre a ausência de Ronaldo. O selecionador sorriu e acabou por dizer que esta história toda "nunca foi um caso".

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: José Coelho

VER MAIS
E a pergunta foi: Ronaldo pode voltar? E será para se despedir ou para competir?

Entre risos Jorge Jesus acaba por dizer que a questão é essa. “Eu não sei o que o Cris pode decidir, o que tenho para dizer, já o disse. Para mim nunca foi um caso.

Contudo refere que como treinador é inegociável, e explica que” não houve nada de especial do que é a minha autoridade”.

Quanto a uma futura convocatória de CR7, essa está em aberto para o seleccionador: “será um jogador convocável e regressará à selecção. Não pode quebrar é uma amizade de um ano numa decisão que não dá para entender. Porque foi ele".

E lembra : “Quantos já tiverem a aquecer e não entraram. Para mim não foi problema. Se ele quiser… mas o Cris é que pode decidir”.
PUB
PUB