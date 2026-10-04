Seleção Nacional
Abandono de Ronaldo. "Nunca foi um caso e até pode ser convocado para o próximo jogo" - Jorge Jesus
Jorge Jesus afirmou na conferência de imprensa após a vitória sobre a Noruega que o importante foi Portugal ganhar a uma das melhores equipas da Europa. Mas antes destas palavras, a primeira pergunta foi sobre a ausência de Ronaldo. O selecionador sorriu e acabou por dizer que esta história toda "nunca foi um caso".
E a pergunta foi: Ronaldo pode voltar? E será para se despedir ou para competir?
Contudo refere que como treinador é inegociável, e explica que” não houve nada de especial do que é a minha autoridade”.
E lembra : “Quantos já tiverem a aquecer e não entraram. Para mim não foi problema. Se ele quiser… mas o Cris é que pode decidir”.