Abandono de Ronaldo. "Nunca foi um caso e até pode ser convocado para o próximo jogo" - Jorge Jesus

E a pergunta foi: Ronaldo pode voltar? E será para se despedir ou para competir?





Contudo refere que como treinador é inegociável, e explica que” não houve nada de especial do que é a minha autoridade”.





Entre risos Jorge Jesus acaba por dizer que a questão é essa. “Eu não sei o que o Cris pode decidir, o que tenho para dizer, já o disse. Para mim nunca foi um caso.Quanto a uma futura convocatória de CR7, essa está em aberto para o seleccionador: “será um jogador convocável e regressará à selecção. Não pode quebrar é uma amizade de um ano numa decisão que não dá para entender. Porque foi ele".E lembra : “Quantos já tiverem a aquecer e não entraram. Para mim não foi problema. Se ele quiser… mas o Cris é que pode decidir”.