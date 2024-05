Afonso Patrão aposta na seleção sub-17 para o Europeu

"Estamos a treinar muito bem e a equipa está confiante. Sabemos o que devemos fazer no próximo jogo e vamos encarar o jogo diante da Espanha da melhor maneira", lançou o futebolista depois de ser cumprido o penúltimo dia de trabalhos na Cidade do Futebol, em Oeiras, Lisboa.



Portugal está no Grupo D, com Espanha, Inglaterra e França, mas os adversários não assustam o internacional português.



"Sabemos que o grupo é difícil, tem seleções de grande nome, mas também sabemos o nosso valor. Esperamos jogos complicados, mas vamos dar o nosso melhor para ganharmos cada um deles", assegurou, em declarações reproduzidas no sítio de internet da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Vencedora da prova por duas ocasiões (2003 e 2016), a equipa das quinas viaja hoje para o Chipre.



O primeiro encontro será frente aos espanhóis em 21 de maio. No dia 24 defrontará, na segunda ronda, a congénere inglesa, e terminará a fase de grupos em 27, diante da França.



Apuram-se para os quartos de final, marcados para 29 e 30 de maio, os dois primeiros classificados de cada grupo em competição. As meias-finais jogam-se no dia 2 de junho e a final está agendada para o dia 5.