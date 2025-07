AFS renova com Nenê e Gustavo Mendonça

O avançado brasileiro, que ainda este mês completará 42 anos, estava em final de contrato, mas prolongou o vínculo ao clube até junho de 2026.



“Este clube é uma família e isso deu-me vontade para continuar”, disse Nenê, em reação à renovação do contrato, citado pela comunicação do clube.



O médio Gustavo Mendonça, por sua vez, prolongou o vínculo ao AVS até 2028, numa extensão do contrato que expirava apenas em 2026.



“Estou muito feliz por renovar e ansioso por dar continuidade a este projeto, e poder dar mais alegrias aos nossos adeptos”, comentou Gustavo Mendonça, à margem dos trabalhos de preparação da equipa para a nova época.