Alemanha deixa Portugal fora do Europeu feminino de sub-17

Portugal esteve perto do apuramento, ao chegar a uma vantagem de 2-0, com golos de Neide Guedes (41) e Mafalda Mariano (53), mas a Alemanha empatou o encontro no espaço de 10 minutos, com golos de Leonie Schetter (56) e Marina Scholz (66).



Com este empate, Portugal termina a Ronda de Elite com sete pontos, os mesmos da Alemanha, mas com uma diferença de golos menor que as germânicas, que assim avançam para a fase final do Europeu feminino sub-17.



Sabendo de antemão que só uma vitória podia garantir uma vaga no Europeu, a equipa portuguesa entrou por cima no jogo e pareceu até surpreender a Alemanha com a pressão alta que adotou.



As primeiras oportunidades lusas saíram dos pés de Lara Martins e Inês Meninas, com a Alemanha a responder por Melina Krüger, na única oportunidade de perigo que teve durante todo o primeiro tempo.



Portugal não se atemorizou, manteve o pé no acelerador e o golo chegou ao minuto 41, por Neide Guedes. Na sequência de um livre, a bola foi aliviada pela defesa alemã para a linha lateral, Inês Meninas recolheu e cruzou para a área, onde Neide Guedes foi mais lesta, bateu as centrais alemãs e colocou a bola junto ao poste, sem hipótese de defesa para Thea Farwick.



Em desvantagem no marcador, a Alemanha entrou mais balanceada para o ataque na segunda parte, mas Portugal voltou a mostrar-se inabalável e respondeu da melhor forma, com Mafalda Mariano a fazer o 2-0 na cobrança de um livre direto, ao minuto 53. A capitã portuguesa surpreendeu tudo e todos e quando se esperava o cruzamento, a portuguesa meteu a bola na baliza alemã.



O jogo não tinha acabado e a Alemanha veio prová-lo com o 2-1 apenas três minutos depois. Num lance que parecia inofensivo, Inês Meninas facilitou e Leonie Schetter foi implacável e bateu Thaís Lima pela primeira vez na partida.



O golo alemão abalou a equipa portuguesa, as germânicas cresceram no jogo e o empate acabou por surgiu aos 66 minutos, num lance confuso dentro da área portuguesa e que Marina Scholz, acabada de entrar, concluiu com um remate fácil, deixando a Alemanha mais perto do Europeu.



Desse momento em diante o jogo foi marcado por muita luta, com a Alemanha sempre à espreita do 3-2 e Portugal a desesperar pelo golo que daria o apuramento. Esse momento acabou por não surgir e foi a Alemanha a fazer a festa do apuramento no final, com as jogadoras portuguesas em lágrimas no relvado da Cidade do Futebol.



A fase final do Europeu realiza-se na Estónia, entre 14 e 26 maio.











Jogo no relvado 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras.



Portugal – Alemanha, 2-2.



Ao intervalo: 1-0.







Marcadoras:



1-0, Neide Guedes, 41 minutos.



2-0, Mafalda Mariano, 53.



2-1, Leonie Schetter, 56.



2-2, Marina Scholz, 66.







Equipas:



- Portugal: Thaís Lima, Sofia Machado, Inês Meninas, Érica Cancelinha, Maísa Correia, Marta Gago (Ana Tomaz, 82), Neide Guedes (Anna Marques, 66), Mafalda Mariano, Luísa Brás (Rita Almeida, 75), Iara Lobo e Lara Matins (Alice Reto, 75).



(Suplentes: Adelaide Paredes, Ana Ribeiro, Maria Gaspar, Rita Almeida, Ana Cunha, Ana Tomaz, Anna Marques, Alice Reto e Maria Chaves).



Treinador: Marisa Gomes.







- Alemanha: Thea Farwick, Nadine Bitzer, Lisa Baum, Emily Wallrabenstein, Lilit Schmidt, Melina Krüger (Delisse Boboy, 63), Leonie Schetter (Merita Gashi, 88), Estrela Gonzalez, Maj Schneider (Laila Portela, 46), Melina Walheim e Lina Backaus.



(Suplentes: Pia Lucassen, Marina Scholz, Laila Portella, Leni Wileschek, Merita Gashi, Delisse Boboy, Milena Röder e Ema Junold).



Treinador: Sabine Loderer.











Árbitro: Deborah Bianchi (Itália).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lilith Schmidt (12), Sofia Machado (84) e Delisse Boboy (90).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.