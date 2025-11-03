Alexandra Melo diz que "é preciso sonhar" e "trabalhar" para vencer Mundial de futsal

“Como a Janice [Silva] disse há dias, se não sonharmos, nada se concretiza e é preciso sonhar, mas, mais do que sonhar, há também que trabalhar para que isto seja possível. O objetivo é sempre ganhar, não vamos para uma competição a pensar quando é que vamos sair. O objetivo é sempre sair vitorioso numa competição”, salientou a jogadora, em zona mista antes de efetuar o primeiro treino da concentração da equipa portuguesa, na Arena Portugal, em Oeiras.



As 15 jogadoras convocadas pela equipa das 'quinas' concentraram-se hoje na Cidade do Futebol, onde permanecerão até 14 de novembro, dia em que seguirão rumo a Manila, capital das Filipinas, e a guardiã que representa o Benfica é uma das principais novidades como a mais jovem jogadora do grupo, algo que admite enchê-la de orgulho.



“Jamais, com 20 anos, esperaria estar a viver o que estou a viver, mas, para mim, mais do que estar aqui e trabalhar para continuar a estar cá, quero orgulhar todas aquelas que trabalharam para que isto algum dia se tornasse possível”, referiu.



Portugal integra o Grupo C, juntamente com Tanzânia, Japão e Nova Zelândia.



As 16 seleções estão divididas em quatro grupos, com os dois primeiros a apurarem-se para os quartos de final, numa competição que vai decorrer na PhilSports Arena, na área metropolitana de Manila, entre 21 de novembro e 07 de dezembro.



