Seleção Nacional
Mais Modalidades
Alexandra Melo diz que "é preciso sonhar" e "trabalhar" para vencer Mundial de futsal
A guarda-redes da seleção portuguesa feminina de futsal Alexandra Melo destacou hoje que “é preciso sonhar”, mas, fundamentalmente, “trabalhar” para que Portugal saia “vitorioso” no Mundial que se realiza dentro de poucas semanas nas Filipinas.
“Como a Janice [Silva] disse há dias, se não sonharmos, nada se concretiza e é preciso sonhar, mas, mais do que sonhar, há também que trabalhar para que isto seja possível. O objetivo é sempre ganhar, não vamos para uma competição a pensar quando é que vamos sair. O objetivo é sempre sair vitorioso numa competição”, salientou a jogadora, em zona mista antes de efetuar o primeiro treino da concentração da equipa portuguesa, na Arena Portugal, em Oeiras.
As 15 jogadoras convocadas pela equipa das 'quinas' concentraram-se hoje na Cidade do Futebol, onde permanecerão até 14 de novembro, dia em que seguirão rumo a Manila, capital das Filipinas, e a guardiã que representa o Benfica é uma das principais novidades como a mais jovem jogadora do grupo, algo que admite enchê-la de orgulho.
“Jamais, com 20 anos, esperaria estar a viver o que estou a viver, mas, para mim, mais do que estar aqui e trabalhar para continuar a estar cá, quero orgulhar todas aquelas que trabalharam para que isto algum dia se tornasse possível”, referiu.
Portugal integra o Grupo C, juntamente com Tanzânia, Japão e Nova Zelândia.
As 16 seleções estão divididas em quatro grupos, com os dois primeiros a apurarem-se para os quartos de final, numa competição que vai decorrer na PhilSports Arena, na área metropolitana de Manila, entre 21 de novembro e 07 de dezembro.
As 15 jogadoras convocadas pela equipa das 'quinas' concentraram-se hoje na Cidade do Futebol, onde permanecerão até 14 de novembro, dia em que seguirão rumo a Manila, capital das Filipinas, e a guardiã que representa o Benfica é uma das principais novidades como a mais jovem jogadora do grupo, algo que admite enchê-la de orgulho.
“Jamais, com 20 anos, esperaria estar a viver o que estou a viver, mas, para mim, mais do que estar aqui e trabalhar para continuar a estar cá, quero orgulhar todas aquelas que trabalharam para que isto algum dia se tornasse possível”, referiu.
Portugal integra o Grupo C, juntamente com Tanzânia, Japão e Nova Zelândia.
As 16 seleções estão divididas em quatro grupos, com os dois primeiros a apurarem-se para os quartos de final, numa competição que vai decorrer na PhilSports Arena, na área metropolitana de Manila, entre 21 de novembro e 07 de dezembro.