Algarve, Paços de Ferreira e Madeira recebem jogos da Liga das Nações feminina

No Grupo A3, que vai decorrer entre fevereiro e junho, Portugal vai defrontar Inglaterra, campeã europeia, Espanha, campeã mundial e detentora da Liga das Nações, e Bélgica.



Em 21 de fevereiro, o Estádio Municipal de Portimão será o palco da estreia lusa, frente às inglesas, seguindo-se, em 04 de abril, a Espanha, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



A campanha da equipa liderada por Francisco Neto termina em 03 de junho, frente à Bélgica, no Estádio do Marítimo, no Funchal.



A Liga A é composta por quatro grupos de quatro equipas cada, que se defrontam em duas mãos, com os vencedores de cada ‘poule’ a avançarem para a fase final.



Os primeiros classificados, além de seguirem em frente na prova, vão manter-se na Liga A para a qualificação europeia do Campeonato do Mundo feminino de 2027, a disputar no Brasil, tal como os segundos de cada ‘poule’.



Já os quatro terceiros classificados defrontam os segundos classificados de cada grupo da Liga B. Os vencedores de cada eliminatória disputam a Liga A na qualificação europeia, enquanto as equipas derrotadas irão disputar a Liga B.



Os quartos classificados são despromovidos à Liga B.