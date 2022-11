Ana Rute chamada à seleção feminina de futebol

”, refere a FPF em comunicado, explicando que a jogadora se junta de imediato à restante comitiva, depois de ter representando a seleção de sub-23.Já Ana Capeta e Telma Encarnação estão fora do estágio devido a problemas físicos.“As duas jogadoras foram dispensadas do estágio da equipa das quinas ao final tarde de quinta-feira, juntando-se a Andreia Norton no lote de indisponíveis para os embates que se avizinham com Haiti e Costa Rica”, acrescenta.Portugal prepara na Cidade do Futebol, em Oeiras, os jogos particulares com Haiti e Costa Rica, no âmbito da preparação para o "play-off" intercontinental de acesso ao Mundial de 2023, a disputar em fevereiro de 2023.A seleção portuguesa, que procura a sua estreia num Campeonato do Mundo, defrontará no "play-off" o vencedor da meia-final entre Tailândia e Camarões, em jogo a disputar em Hamilton, na Nova Zelândia.