Andebol Europeu. Portugal à procura de pontos frente à Noruega

Portugal qualificou-se para a "main round" (fase principal) na segunda posição do Grupo F, com uma derrota frente à tricampeã mundial Dinamarca, enquanto a Noruega alcançou resultado idêntico no D atrás da invicta Eslovénia.Dinamarca e Eslovénia, com a vitória frente aos segundos classificados, somam dois pontos na tabela classificativa do Grupo II, tal como a campeã europeia Suécia, que venceu o Grupo E, enquanto Portugal, Noruega e Países Baixos começam a zero.A Noruega, medalha de bronze no Euro2020, depois do quarto lugar em 2016, e de prata nos Mundiais de 2017 e 2019, é um adversário difícil, da escola nórdica, que luta pelos pódios e que terminou o último europeu na quinta posição.





Na antevisão da partida o selecionador Paulo Jorge Pereira considerou que a Noruega, "vale muito" e "tem um modelo de jogo parecido com o da Dinamarca".



O treinador nacional considerou ainda que "o jogo da Noruega tem muita transição e corrida", tal como o da Dinamarca, e que Portugal tudo irá fazer para "tentar contrariar, aguentar e mudar algum detalhe menos conseguido na segunda-feira".