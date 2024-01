Andebol Europeu. Portugal joga com Países Baixos para o quinto lugar

Com a tricampeã mundial Dinamarca e a campeã europeia Suécia apuradas, respetivamente, na primeira e segunda posição do Grupo II da fase principal, Portugal e Eslovénia, que partem para a última jornada com quatro pontos, lutam pelo terceiro posto.Caso Portugal vença os Países Baixos ou faça um resultado igual ao da Eslovénia frente à Dinamarca, garante o terceiro lugar e ruma à fase final, em Colónia, uma vez que, no confronto entre ambos, a seleção lusa tem vantagem por ter vencido por 33-30.





Do lado português, seria difícil não destacar o EHF Euro 2024 que Francisco Costa está a fazer. No topo da lista de melhores marcadores com 46 golos (um novo recorde no que toca a um atleta portuguesa numa só edição da prova), o lateral quer candidatar-se a um lugar no sete ideal do torneio, uma distinção que apenas Carlos Resende conseguiu no passado.









“Não somos de ferro, somos humanos. São muitos jogos, com muita carga. Jogos de alta intensidade com as melhores equipas da Europa, mas temos que aguentar. Ganha quem estiver melhor fisicamente”, disse o jovem jogador do Sporting.

O lateral Francisco Costa, de 18 anos, irmão do artilheiro da seleção Martim Costa, que lidera a lista dos melhores marcadores do Euro'2024, com 46 golos, também reconheceu algum cansaço físico, que é disfarçado pela vontade de vencer.