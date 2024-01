Andebol Europeu. Portugal quer assegurar cedo a "main round"

”, afirmou o capitão Rui Silva, em declarações à agência Lusa.Apesar de reconhecer que a “ordem dos jogos é indiferente”, o central do FC Porto, de 31 anos, é convicto na ambição lusa no Europeu, que vai ser disputado entre quarta-feira e 28 de janeiro: “”.”, rematou.O ponta direita do Sporting Pedro Portela também considera que o sorteio foi “favorável”, embora espere “problemas” com a “'outsider' Grécia”, no duelo marcado já para quinta-feira, em Munique.”, vincou o internacional luso, de 34 anos.O pivô Luís Frade advertiu que o torneio continental “é curto e começa logo em alta intensidade”, mesmo que a ordem dos jogos possa favorecer a seleção nacional.”, explicou o andebolista do FC Barcelona, de 25 anos.Alexandre Cavalcanti concorda, mas adverte que, "independentemente da ordem, o jogo com a Grécia é decisivo": "”, advertiu, também, Leonel Fernandes.O ponta esquerda de 25 anos escusou-se a apontar uma classificação que o deixasse satisfeito no Europeu, sem esconder que o objetivo luso é voltar a estar nos Jogos Olímpicos em Paris2024.“Não lhe sei dizer. Nem me sinto confortável a falar disso. Sinceramente, não gosto de discutir isso, perde um pouco a força. Gosto de ver mais as coisas jogo a jogo, treino a treino. O nosso objetivo é estar nos Jogos Olímpicos, sem dúvida, mas a posição não vou discutir”, rematou Leonel Fernandes.A seleção portuguesa, que disputa pela oitava vez um Europeu, a terceira seguida, qualifica-se para "main round" caso termine o grupo num dos dois primeiros lugares.Nessa segunda fase, em que defronta os dois primeiros dos grupos D e E – o resultado do seu adversário no grupo é contabilizado nesta classificação –, avançam os dois primeiros para as meias-finais e o terceiro para a disputa do quinto lugar europeu.Portugal, que vai acolher a competição em 2028, juntamente com a Espanha e a Suíça, depois de ter sido anfitrião da edição inaugural, em 1994, tem como melhor resultado o sexto lugar alcançado em 2020.