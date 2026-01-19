Andebol/Europeu. Rui Silva e Areia acreditam na qualificação e querem “limpar” imagem

O empate surpreendente com a Macedónia do Norte (29-29), no domingo, da segunda jornada do Grupo B da fase preliminar, não retirou a confiança à seleção portuguesa, embora não dependa apenas de si para rumar à ‘main round'.



“Temos alguma margem, mas dependemos daquilo que for o resultado [entre Roménia e Macedónia do Norte] antes do nosso jogo, com a ambição de querer ganhar o jogo contra a Dinamarca. O facto dos pontos contarem para o próxima fase faz com que Dinamarca queira ganhar o jogo e mostrar o seu poderio”, previu o central, aos jornalistas portugueses presentes na cidade dinamarquesa de Herning.



Apesar de os nórdicos já terem ‘selado’ a qualificação, o derradeiro encontro da ‘poule’ será encarado “da mesma forma” pela melhor seleção da atualidade, de acordo com o ‘capitão’ dos lusos, que não estava a “contar” com a possibilidade da eliminação.



“Temos de admitir, porque está em cima da mesa [a eliminação]. A verdade é essa. Não é algo que estamos contar, temos muita vontade de passar e acreditamos muito que vamos passar. Espero que as pessoas também acreditem que é isso que vai acontecer”, transmitiu.



O experiente jogador do FC Porto, de 32 anos, que participa na sétima fase final por Portugal, entre Europeus e Mundiais, lembrou, depois, que as surpresas acontecem nas fases finais, porque “aquelas seleções que, teoricamente não são tão fortes, preparam-se para serem a surpresa”.



O 'canhoto' António Areia manifestou igual desejo de “alcançar o primeiro objetivo” traçado pelos ‘heróis do mar’, que têm de “limpar” a imagem deixada contra os macedónios.



“O bom desta competição é termos jogo já a seguir e podermos limpar aquilo que fizemos, ou, pelo menos, limpar o resultado, aprender com o que fizemos para podermos melhorar para o próximo jogo. Já estamos bem cientes daquilo que temos de fazer para podermos alcançar o nosso primeiro objetivo”, apontou.



À espera de um oponente que não vence o Europeu desde 2012, mas joga “sempre a mil, o ponta-direita, de 35 anos, assegurou que Portugal vai “mostrar muita ambição e caráter”.



“Acho que eles [dinamarqueses] não vão mudar, jogam sempre a mil. É uma potência neste momento e está com uma hegemonia enorme naquilo que é o panorama do andebol Mundial. Vamos mostrar que somos uma seleção com muita ambição, muito caráter e acreditamos nas nossas possibilidades de vencer o jogo”, perspetivou.



A já qualificada Dinamarca lidera o Grupo B, com quatro pontos, seguida de Portugal, segundo, com três, da Macedónia do Norte, terceira, com um, e da Roménia, última, sem pontos e já sem hipóteses de rumar à ‘main round’.



Na terça-feira, às 19:30 (horas de Lisboa), os ‘heróis do mar’ defrontam a Dinamarca, anfitriã e tetracampeã campeã mundial, na Jyske Bank Boxen, situada na cidade dinamarquesa de Herning.