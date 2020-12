André Correia e Zicky chamados a estágio da seleção de futsal

Os campeões europeus juntam-se em Rio Maior, onde vão realizar cinco treinos em três dias, em mais um estágio de preparação para os próximos objetivos, a qualificação para o Europeu de 2022, na Holanda, e o Mundial do próximo ano, na Lituânia.



Portugal tinha previsto no início de novembro dois jogos particulares com a Espanha, em Madrid, mas a evolução da pandemia da covid-19, com o aumento de casos, levou ao cancelamento dos compromissos.



Na qualificação para o Euro2022, Portugal tem como adversários no grupo oito a Polónia, a Noruega e a República Checa, tendo previsto o seu primeiro jogo em 29 de janeiro, diante dos noruegueses.



Lista de 16 convocados:



- Guarda-redes: André Sousa (Benfica), André Correia (Eléctrico FC) e Edu (Vina Albali Valdepenas/Esp).



- Fixos: André Coelho (FC Barcelona/Esp), João Matos (Sporting) e Nilson (Benfica);



- Alas: Bruno Coelho (ACCS Futsal C/Fra), Panny (Sporting), Pauleta (Sporting), Pedro Cary (CR Leões de Porto Salvo), Ricardinho (ACCS Futsal C/Fra) e Tiago Brito (Benfica).-



- Universais: Afonso (Benfica), Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Benfica);



- Pivô: Zicky (Sporting).