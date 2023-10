Andreia Faria garante seleção feminina "pronta" para voltar às vitórias

Depois da derrota fora, frente a este mesmo adversário, na sexta-feira, a centrocampista garantiu que o grupo já percebeu onde tem de melhorar para duelo da quarta jornada da prova, que se realiza na Póvoa de Varzim, distrito do Porto.“Apesar do resultado [derrota por 2-1] jogámos bem, mas pecámos um pouco na finalização. É isso que vamos tentar melhorar nestes dias que faltam até ao jogo”, analisou Andreia Faria, que foi hoje a porta-voz do grupo.A jogadora, de 23 anos, que pertence aos quadros do Benfica, garantiu que o desaire na Áustria não abalou a confiança da equipa, preferindo falar numa “oportunidade para crescer e treinar mais e melhor”.“Um dos nossos pontos forte é conseguir dar a volta rápido às situações menos positivas, tal como foi a derrota frente à Áustria. Estamos prontas e mentalizadas para alcançar a vitória”, vincou Andreia Faria.O médio centro apontou que a Áustria “é um adversário muito físico, que explora os duelos”, antecipando uma das formas de contornar esse estilo de jogo.“Temos de estar muito bem na reação à perda de bola e na agressividade que vamos colocar na partida. Estamos a trabalhar nisso e também em melhor a nossa finalização”, garantiu.Para ajudar nessa tarefa, Andreia Faria espera uma grande adesão do público nas bancadas do Estádio do Varzim, lembrando que “sempre que a equipa joga no Norte [do país] tem muita gente apoiar”.Hoje a seleção nacional fez um treino na Academia do Rio Ave, na cidade vizinha de Vila do Conde, onde apenas a defesa Ana Seiça não participou, devido a problemas físicos trazidos do jogo na Áustria, que estão a ser avaliados.Portugal ocupa o terceiro lugar do Grupo A2 da Liga das Nações, com três pontos, menos um que a Áustria, segunda classificada, numa ‘poule’ liderada pela França, com nove pontos, e fechada pela Noruega, quarta classificada, com um.

O jogo entre Portugal e Áustria, da quarta jornada do grupo, está agendado para as 18:15 de terça-feira, no Estádio do Varzim, na Póvoa de Varzim.