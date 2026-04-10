Andreia Jacinto admite que seleção feminina "sentirá falta" do público português

"Vamos sentir a falta do apoio dos portugueses, mas sabemos que nos vão estar a apoiar desde casa e isso para nós é o mais importante, saber que estão connosco”, afirmou a jogadora, no arranque do terceiro dia de estágio de preparação da equipa portuguesa na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Andreia Jacinto antevê dificuldades, mas aponta apenas à perspetiva de alcançar os seis pontos em disputa nas partidas frente à Letónia, em Riga, na terça-feira, e perante a Eslováquia em Prezov, quatro dias depois.



“Sabemos, sem dúvida, que todos os pontos são importantes e queremos já ter estes seis pontos nesta dupla jornada para estarmos confortáveis e depois encararmos a última dupla jornada de junho para tentar fazer mais seis”, propôs a média, de 23 anos.



De resto, não escondeu que Portugal é favorito a conquistar o seu grupo: “Estamos num momento em que Portugal está a crescer e temos noção da nossa qualidade. Estamos num ponto em que devemos ter essa responsabilidade, até porque Portugal está acima no ranking e, para mim, tem de ganhar todos os jogos nesta fase de grupos".



A jogadora das espanholas da Real Sociedad admitiu que o grupo está "motivado" pelos "dois bons jogos" realizados em março, com Finlândia e Eslováquia, que redundaram em dois triunfos.



Portugal prosseguiu hoje os trabalhos na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa sessão de treino realizada à porta fechada, preparando os embates com letãs e eslovacas, contando com todas as convocadas sem qualquer limitação física.



A equipa das 'quinas’, que caiu para a Liga B após terminar no quarto lugar do Grupo A3 da Liga das Nações de 2025, disputa o Grupo B3 com Finlândia, Eslováquia e Letónia, com os três primeiros classificados a garantirem presença nos play-offs de acesso ao Campeonato do Mundo de 2027, organizado pelo Brasil.



Ao fim de duas jornadas, as lusas seguem na primeira posição, com seis pontos, mais três do que Finlândia e Eslováquia. A Letónia, quarta e última colocada, ainda não pontuou.



A fase final do Campeonato do Mundo vai disputar-se entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.



