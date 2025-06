Andreia Norton antevê que Portugal irá sentir-se "em casa" no Europeu feminino

A internacional lusa de 28 anos foi a porta-voz das ‘navegadoras’ no último dia de preparação em solo nacional com vista à terceira participação de Portugal em fases finais do Campeonato da Europa feminino, que se disputará na Suíça, onde considera que será “importante” o apoio de uma forte falange de apoio, resultante da presença de emigrantes no país.“Sem dúvida, teremos os nossos adeptos e é sempre importante ter este apoio da família, das pessoas de quem estamos bem pertinho. Na Suíça temos muitos portugueses e acho que vamos sentir-nos muito bem, lá vamos sentir-nos em casa e isso é super importante para nós”, antecipou a média ofensiva, em conferência de imprensa.Andreia Norton, que contabiliza 99 internacionalizações pela equipa principal feminina portuguesa, defende atualmente as cores do Benfica e mostrou-se convicta de que o Europeu2025 poderá ser uma competição de destaque para si e para a própria equipa.“Já tenho uma longa caminhada, de 99 internacionalizações. Eu espero que sim, que seja o meu Europeu e que seja também o nosso”, assumiu a jogadora, pronta para iniciar a terceira fase final da sua carreira.Presença habitual nas convocatórias do selecionador Francisco Neto, a média colocou-se à disposição da equipa, prometendo estar pronta a “ajudar ao máximo”.“Os objetivos são ajudar a equipa ao máximo, independentemente dos minutos que jogar e estiver lá dentro ou mesmo cá fora. Estou aqui para isso, para ajudar a equipa dentro e fora de campo. Vamos encarar estes jogos como encarávamos todos os outros até agora, sempre pensando em nós, não nos outros”, manifestou, por fim, Andreia Norton.Seguiu-se o último treino da comitiva portuguesa na Cidade do Futebol, que contou com a presença de público e com as 23 convocadas, mais Bárbara Lopes e Samara Lino, que se encontram de ‘reserva’ para qualquer eventualidade, com Kika Nazareth e Lúcia Alves a realizarem treino condicionado.Na fase final do Europeu de 2025, Portugal está integrado no Grupo B, juntamente com a campeã mundial em título Espanha (03 de julho, em Berna), a Itália (07, em Genebra) e a Bélgica (11, em Sion).