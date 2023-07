Aniversariante Nenê coloca AVS na fase de grupos da Taça da Liga

O avançado brasileiro, que hoje celebra 40 anos, voltou a ser decisivo, ao anotar o único golo do encontro, aos 33 minutos, num remate revelador do instinto de ‘matador’, antecipando-se ao marcador do Vizela após cruzamento da esquerda desviado num defesa.



A formação da II Liga sentiu-se sempre mais confortável no jogo, com e sem bola, dispôs das melhores oportunidades de golo, incluindo uma bola no ‘ferro’ por Bernardo Martins, aos 55 minutos, e foi um justo vencedor, face a um adversário muito longe do registo das últimas épocas.



O Vizela nunca conseguiu incomodar verdadeiramente o AVS e o melhor que conseguiu no jogo foi um remate na passada de Matheus Pereira, aos 47 minutos, após iniciativa individual de Kiko Bondoso na direita



No último dos cinco minutos de compensação, num lance fortuito, Nuno Silva caiu na área do AVS numa disputa de bola com Luís Silva, o árbitro ainda marcou grande penalidade, revertida após visionamento das imagens, acompanhada pela amostragem do respetivo amarelo ao jogador do Vizela.











Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.



AVS – Vizela, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.







Marcador:



1-0, Nenê, 33 minutos.







Equipas:



- AVS: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Anthony Correia, Clayton, Fernando Fonseca, Ricardo Dias (Dioh, 75), Bernardo Martins (João Amorim, 90+1), Luís Silva, Edson Farias (Idrisa Sambú, 90+1), Nenê (Balla Sangaré, 75) e Mercado (Vasco Lopes, 64).











(Suplentes: Lucas Moura, Thiago Freitas, Dioh, João Amorim, Balla Sangaré, Vasco Lopes, Idrisa Sambú e Mucuana).



Treinador: Jorge Costa.







- Vizela: Buntic, Tomás Silva, Rodrigo Escoval (Anderson Jesus, 46), Ivanildo Fernandes, Matheus Pereira, Samu, Osama Rashid (Bustamante, 67), Kiko Bondoso, Alex Mendéz (Jardel, 78), Matias Lacava (Essende, 20) e Unzueta (Nuno Moreira, 46).



(Suplentes: Ruberto, Hugo Oliveira, Bruno Wilson, Anderson Jesus, Bustamante, Diogo Nascimento, Jardel, Nuno Moreira e Essende).



Treinador: Pablo Villar.











Árbitro: David Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Anthony Correia (21), Osama Rashid (65), Alex Mendéz (71), Dioh (79), Ivanildo Fernandes (83), Clayton (89) e Nuno Silva (90+8).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.