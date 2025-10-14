Apuramento à vista. Portugal perto de garantir a presença no Mundial

Depois do triunfo sobre a seleção irlandesa, por 1-0, no sábado, com um golo já nos descontos de Rúben Neves, o primeiro de sempre do médio pela equipa das ‘quinas’, ao 60.º jogo, nova vitória sobre os húngaros pode carimbar definitivamente o ‘passaporte’ para o Mundial2026, mas para isso é preciso um ‘favor’ dos irlandeses, que recebem a Arménia.João Félix, que falhou o encontro com a República da Irlanda por lesão, já treinou sem aparentes limitações na segunda-feira e poderá ser opção no duelo com os magiares, para o qual o selecionador Roberto Martínez apenas conta com 23 jogadores devido às dispensas de Gonçalo Inácio e Rafael Leão, ambos lesionados.Os húngaros têm sido um adversário de boa memória para o lado luso, que tem nove vitórias e apenas um empate nos 10 embates oficiais, três em solo nacional e todos com um desfecho de 3-0.No Estádio José Alvalade, em Lisboa, a seleção portuguesa tem a possibilidade de, após apenas quatro jogos, fazer a festa do apuramento mais rápido de sempre e também igualar o recorde de quatro vitórias seguidas dos ‘magriços’, no arranque para o Campeonato do Mundo de 1966, em Inglaterra.O espanhol Roberto Martínez deverá tornar-se no oitavo treinador da história a apurar Portugal para um Mundial, terceiro estrangeiro, depois dos brasileiros Otto Glória (Mundial1966) e Luiz Felipe Scolari (Mundial2006).Além da possível presença no Mundial2026, Cristiano Ronaldo pode alcançar novo recorde, desta vez como melhor marcador de sempre das fases de qualificação para Campeonatos do Mundo, caso marque perante os magiaresJá a Hungria procura em Lisboa a sua primeira vitória de sempre sobre Portugal, algo que será muito valioso na tentativa de alcançar a sua primeira fase final desde o México1986.O embate entre Portugal e Hungria está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.A seleção lusa lidera o Grupo F com nove pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguido da Arménia, com três, e da República da Irlanda, que tem apenas um.O vencedor do grupo assegura um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.