Árbitro sueco Glenn Nyberg no República da Irlanda-Portugal

Em informação divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Nyberg apita o jogo de Dublin, tendo como assistentes os compatriotas Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist, e no videoárbitro o neerlandês Paulus van Boekel, coadjuvado por Richard Martens.



Este será o segundo jogo da seleção principal de Portugal para Glenn Nyberg, que esteve em setembro de 2023 numa visita da seleção das ‘quinas’ à Eslováquia, com vitória por 1-0, no apuramento para o Euro2024, mas será uma estreia com a Irlanda.



Depois do jogo em Dublin (19:45), a seleção lusa fechará o grupo F de apuramento em casa, ao receber a Arménia no domingo, no Estádio do Dragão (14:00), em jogo com arbitragem do bósnio Irfan Peljto.



O árbitro bósnio terá como assistentes Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo, e no videoárbitro o italiano Gianluca Aureliano, apoiado por Daniele Paterna.



Também Peljto não é um estreante em jogos de Portugal, depois de ter arbitrado um particular fora com a Eslovénia (derrota por 2-0) em março de 2024, e os quartos de final da Liga das Nações, com a Dinamarca (derrota por 1-0), em março de 2025.



Portugal defronta a República da Irlanda, na quinta-feira, às 19:45, e um triunfo em Dublin garante logo à seleção nacional o apuramento para o Mundial2026, mas o empate poderá ser suficiente, caso a Hungria não vença na Arménia no mesmo dia.



O apuramento, o nono da história de Portugal para um Campeonato do Mundo, já podia ter acontecido em outubro, caso tivesse vencido a Hungria, mas a seleção nacional acabou por ceder um empate (2-2) nos descontos, no Estádio José Alvalade.



Portugal lidera o Grupo F com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.



O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.