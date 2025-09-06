Arménia - Portugal
Portugal arranca a fase de apuramento para o Mundial2026 de futebol com um teste frente à Arménia, em Erevan, no primeiro jogo desde a conquista da Liga das Nações e a morte de Diogo Jota.
O jogo vai ser precedido de um minuto de silêncio em memória de Diogo Jota e Jorge Costa.
Pode acompanhar a partida entre a Arménia e Portugal na RTP1.
Pode igualmente seguir todas as incidência do encontro com relato na Antena 1.
