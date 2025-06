Avançada Carolina Mendes deixa estágio da seleção e falha Euro2025

"A Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol considerou inapta a jogadora Carolina Mendes, até aqui ao serviço das 'navegadoras' com vista à participação de Portugal no Campeonato da Europa Suíça2025", refere o organismo na sua página oficial, sem adiantar mais pormenores.



A saída da experiente avançada do Racing Power, de 37 anos, que assinou, até ao momento, 24 golos em 124 encontros pela equipa feminina das ‘quinas’, encurta assim o lote para 26 pré-convocadas do selecionador Francisco Neto, que no dia 25 de junho terá de reduzir a lista para 23.



Carolina Mendes, que esteve presente nas edições de 2017, nos Países Baixos, e de 2022, em Inglaterra, ambicionava representar Portugal pela terceira vez na fase final de um Europeu.



De resto, no boletim clínico constam os nomes das defesas Lúcia Alves e Diana Gomes, ambas condicionadas.



Na fase final do Europeu de 2025, Portugal está integrado no Grupo B, juntamente com a campeã mundial em título Espanha (03 de julho, em Berna), a Itália (07, em Genebra) e a Bélgica (11, em Sion).