Avançado espanhol Jalen Blesa eleito melhor jogador da I Liga em março

O futebolista, de 25 anos, que chegou a Vila do Conde no início de fevereiro, proveniente do Cesena, da Série B Italiana, leva seis golos marcados em oito jogos, cinco dos quais apontados em março, de forma consecutiva entre a 25.ª e 28.ª jornadas, inclusive assinando um 'bis' diante do Estrela da Amadora.



Blesa recolheu a preferência de 18,18% dos votos dos treinadores da I Liga, à frente de Luis Suárez, do Sporting e melhor marcador da competição (24 golos), e de Zalazar, do Sporting de Braga, ambos com 14,14%.



O avançado também foi considerado o melhor na posição na distinção da I Liga para março e Zalazar venceu na categoria de médio, enquanto Carevic e Ibrahima Ba, ambos do Famalicão, foram distinguidos como melhor guarda-redes e defesa, respetivamente.



A formação de Vila Nova de Famalicão, quinta classificada no campeonato, ainda viu ser distinguido Hugo Oliveira como melhor treinador do mês, no qual a equipa não perdeu qualquer jogo, com três vitórias e um empate.



Na II Liga, Kahraman (Académico de Viseu) foi o melhor jogador, prémio que acumulou com o de melhor médio, sendo que André Clóvis (Académico Viseu) foi o melhor avançado, Anthony (Académico Viseu) o melhor defesa e Samu Silva (Marítimo) o melhor guarda-redes. O venezuelano Ronald Molina, que orienta o Vizela, foi agraciado com o prémio de melhor treinador.



Na votação para melhor jovem jogador, Gustavo Sá, capitão do Famalicão, foi distinguido no escalão principal e Gonçalo Moreira, do Benfica B, na II Liga.



